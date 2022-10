V Sevnici okrepili javno dostopnost pitne vode

Sevnica, 10. oktobra - V Sevnici so v okviru 10-mesečnega okoljskega projekta okrepitve dostopnosti pitne vode in zmanjšanja uporabe plastenk Digivoda med drugim postavili dva avtomatska pitnika oz. vodni hiški, pripravili so ulično razstavo in v starem zaklonišču počistili smeti, ki so ogrožale podtalnico. Projekt je denarno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.