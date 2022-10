STA soočenje: Nekateri kandidati z več predlogi za širitev pristojnosti predsednika republike

Ljubljana, 15. oktobra - Medtem ko ima predsednik republike za kandidata za to funkcijo Anžeta Logarja in Miho Kordiša dovolj pristojnosti, ki jih mora le izkoristiti, se drugi kandidati zavzemajo za njihovo širitev. Tako so nekateri za večjo vlogo pri oblikovanju vlade, za pristojnost imenovanja sodnikov in za možnost zahteve za ustavno presojo zakonov.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Kako boste oblikovali najožjo ekipo svojih svetovalcev v uradu predsednika republike - kako številčna bo, katerim področjem boste dali težo?

2. Ali bi moral imeti po vašem mnenju predsedniški položaj več pristojnosti? Če da, katere?

3. Kako vidite vlogo predsednika republike zunaj njegovih formalnih pristojnosti? Boste ravnali kot moralna avtoriteta, kdaj se boste oglašali in kdaj ne?

4. Kakšen je vaš pogled na spravo? Bi se udeleževali tudi spominskih slovesnosti v Kočevskem Rogu in Dražgošah?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Če bom izvoljen, bom na mesta svetovalcev imenoval posameznike, ki področja poznajo vsebinsko in so v mednarodni skupnosti in doma izjemno cenjeni strokovnjaki.

Razmisliti bi morali, ali bi predsednik morda lahko dobil neke vrste zakonodajni veto, ko bi lahko zakon pred podpisom poslal v presojo ustavnemu sodišču. Če bi to odločilo, da je skladen z ustavo, bi ga podpisal. Ko sem bil predsednik DZ, sem se zavzemal, da bi vlado potrjeval predsednik republike kot v večini parlamentarnih demokracij. Žal zaradi nasprotovanja SDS do tega ni prišlo.

Predsednik mora vedeti, kdaj se bo oglasil in kdaj bo tiho. Sam sem bom oglasil vedno, ko bo šlo za kršenje ustave in zakonov ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Anže Logar

Pogovori o ekipi svetovalcev v uradu predsednika republike pridejo na vrsto po zmagi na volitvah.

Predsednik republike ima že sedaj dovolj pristojnosti, le izkoristiti jih je treba.

Nihče ni moralna avtoriteta zaradi funkcije, ampak mora to šele postati preko svojih dejanj.

Udeležil se bom vsake prireditve oziroma vsake proslave, ki bo namenjena pietetnemu spominu na žrtve in bo pripomogla k spravi.

Janez Cigler Kralj

Nadaljeval bi dobro delo Pahorja na področju zunanje politike in promocije prostovoljstva. Večjo težo pa bi dal področju energetske samozadostnosti in podpore gospodarstvu. V NSi predlagamo večjo vlogo predsednika republike pri imenovanju sodnikov in pri hitrejšem postopku oblikovanja vlade, da bi torej imenoval ministre na predlog predsednika vlade.

Predsednik je moralna avtoriteta s svojim zgledom, dejanji in izjavami. Oglašal se bom vedno, kadar bodo ogrožene temeljne vrednote naše družbe: spoštovanje do sočloveka, delo, družina in ljubezen do domovine.

Želim si, da bi bilo obiskovanje tovrstnih prireditev počastitev spomina na vse tiste, ki so umrli v prepričanju, da branijo svojo domovino.

Miha Kordiš

Rad delam z ljudmi, ki jih vodi prepričanje, da je sistem mogoče spremeniti - na bolje. Pozornost bom namenil javnemu zdravstvu, stanovanjski stiski mladih, skrbstvu starejših in podnebni krizi. Oblikovati nameravam široko koalicijo z naprednimi družbenimi gibanji, delavskimi organizacijami in okoljskimi aktivisti. Predsednik mora z roko v roki z ljudstvom.

Ima dovolj pristojnosti, a jih vsaj zadnje dva mandata ne uporablja, je opazno tiho. Kandidiram, da to spremenim in ponudim glas delovnim ljudem.

V Dražgoše že hodim, Kočevski Rog pa me ne bo videl. Zavračam revizijo zgodovine in rehabilitacijo fašizma pod krinko sprave, ki je namenjena tudi izumljanju mitologije za utemeljevanje fašizma v 21. stoletju.

Nataša Pirc Musar

V uradu sta stalnica svetovalca za zunanjo politiko in varnost, zagotovo bom imela svetovalca za podnebne spremembe, predvidevam tudi za socialna vprašanja in gospodarstvo. Sem za širitev pristojnosti glede imenovanja sodnikov (podobno bi lahko bilo za ustavne sodnike) in za možnost zahteve ustavne presoje zakonov.

Ne bom se vpletala v dnevno politiko, se bom pa oglasila, če bodo ogrožene ustavne pravice, pravna država in demokracija.

Sprave ni moč doseči le s podpisom dogovora, gre za osebno sprejemanje, odpuščanje, spoštovanje. Slovesnosti v Dražgošah bi se zagotovo udeležila, saj je NOB najbolj domoljubno dejanje v naši zgodovini, ostalih slovesnosti pa le, če se ne bodo izrabljale za ideološka obračunavanja, delitve in nabiranje političnih točk.

Vladimir Prebilič

Kot ključna vidim svetovalca za podnebno politiko in za mladinska vprašanja. Drugi člani ekipe bodo določeni glede na potrebe.

Predsednik je po funkciji moralna in predvsem politična avtoriteta. Sedanja ureditev določa kar nekaj pristojnosti, način opravljanja funkcije pa je v večji meri odvisen od značaja osebe. Dovolil bi si biti drugačen, spregovoriti o tem, o čemer drugi ne, izražati jasna stališča o družbeno-političnem dogajanju, aktivno spodbujati dialog in uresničevanje zavez.

Spravo je mogoče doseči izključno v intimnem okolju in med posamezniki. Država ali družba lahko zgolj ustvarita okolje, kjer je to mogoče lažje doseči, ne more in ne sme pokroviteljsko poskušati spraviti posameznikov med seboj. Slovesnosti bi se udeleževal.

Sabina Senčar

Najožja ekipa predsednika nujno potrebuje ustavnega pravnika, strokovnjake za vojaško-strateška vprašanja, za zunanjo politiko, gospodarstvo in obvezno za kulturo. Druge svetovalne skupine bi oblikovala glede na aktualno problematiko. Predsednik bi moral imeti več pristojnosti pri imenovanju ustavnih sodnikov in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil tudi večjo vlogo pri odločanju o sestavi vojske.

Ravnala bi kot najvišji etični branik državljanov. Oglašala se bi ob vsaki zaznavi kršenja človekovih pravic in svoboščin in drugih z ustavo zapisanih varoval posameznika.

Zgodovinska sprava je prepotrebna, iskala bom rešitve zanjo. Samo protokolarno udejstvovanje pri mašah v Kočevskem Rogu ne bo dovolj.