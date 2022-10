Na Hrvaškem nova kriminalistična akcija v povezavi z afero Ina

Zagreb, 10. oktobra - Hrvaška policija in urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sta v povezavi z afero, v kateri je peterica osumljenih oškodovala Ino za najmanj milijardo kun, danes zjutraj pridržala še dve osebi. Šlo naj bi za direktorja iz Ine in direktorja podjetja za trgovanje s plinom, danes razkriva hrvaški časnik Jutarnji list.