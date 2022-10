V Republiki Srbski znova protesti, volilna komisija BiH opozarja na sporno delovanje volilnih odborov

Banjaluka, 10. oktobra - Več tisoč ljudi je v Banjaluki v nedeljo že drugič protestiralo zaradi izidov volitev v Bosni in Hercegovini in zahtevalo vnovično štetje glasov. Da so se na volitvah dogajale nepravilnosti in da so odpovedali volilni odbori, je v petek po poročanju tamkajšnjih medijev opozoril tudi predsednik državne volilne komisije (CIK) Suad Arnautović.