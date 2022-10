Na območju Mežice v delovni nesreči umrl 51-letnik

Mežica, 10. oktobra - V kraju Plat na območju Mežice je v petek v delovni nesreči umrl 51-letni moški. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo, ko je 51-letnik pomagal 59-letnemu moškemu pri odvozu silažnih bal s kmetijskim traktorjem. Ko je odstranil vse zategovalne pasove, je s priklopnika nanj padla bala in ga smrtno poškodovala.