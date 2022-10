Putin za eksplozijo na mostu na Krim krivi ukrajinske tajne službe

Moskva, 10. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo ukrajinske tajne službe obtožil, da so krive za veliko eksplozijo, ki je v soboto odjeknila na mostu med polotokom Krim in celinsko Rusijo, in potezo označil za teroristično dejanje. Njegov zaveznik in nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je v luči tega pozval k uničenju odgovornih.