Še trojica Slovencev na SP v judu po točke svetovne lestvice

Taškent, 10. oktobra - V torek in sredo bodo na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu slovenske barve branili še Patricija Brolih v kategoriji do 78 kilogramov ter Enej Marinič in Vito Dragič v odprti moški kategoriji nad 100 kg. Glede na prejšnje dosežke bo trojica v prvi vrsti tekmovala za čim več točk na svetovni lestvici v boju za olimpijske igre v Parizu 2024.