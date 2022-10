Biki brez Gorana Dragića do zmage v Torontu

Toronto, 10. oktobra - Slovenski košarkar Goran Dragić bo to sezono severnoameriške lige NBA nosil dres Chicago Bulls, ki so v okviru priprav gostovali pri njegovi nekdanji ekipi, Toronto Raptors, s katero se Dragić ni najlepše razšel. Biki so v dvorani Scotiabank Arena zmagali s 115:98, Dragića pa za to tekmo ni bilo ne v ekipi ne na klopi.