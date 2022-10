Anka Pogačnik z doslej največjim uspehom v Taškentu

Taškent, 10. oktobra - Judoistka Anka Pogačnik se je na svetovnem prvenstvu v Taškentu v kategoriji do 70 kg kot prva iz slovenskega tabora prebila do tretjega kroga. Tam jo je s končnim prijemom ustavila Nemka Miriam Buktereit in ji preprečila napredovanje v četrtfinale ter boj za odličja.