Union Berlin ostaja na vrhu

Ljubljana, 9. oktobra - Nogometaši Union Berlina so na zadnji tekmi 9. kroga premagali Stuttgart z 1:0. S tem ostajajo na vrhu nemškega prvenstva z dvema točkama prednosti pred Freiburgom, ki je danes v gosteh z 2:2 remiziral s Hertho. Visoko zmago pa so pred domačimi navijači vpisali nogometaši Borussie Mönchengladbach, ki so s 5:2 nadigrali Köln.