Šahisti Tajfuna osmi, šahistke sedme na klubskem EP

Dunaj, 9. oktobra - Šahisti ljubljanskega kluba Tajfun so na evropskem klubskem pokalu, ki je s sedmimi krogi potekal od 3. oktobra v Mayrhofnu v Avstriji, osvojili osmo mesto s štirimi zmagami, dvema neodločenima izidoma in porazom, s tem so zbrali 10 točk. Med 17 ženskimi ekipami so bile igralke Tajfuna sedme (7 točk).