Na Spodnjem Saškem zmaga socialdemokratov kanclerja Scholza

Hannover, 9. oktobra - Socialdemokrati (SPD) nemškega kanclerja Olafa Scholza so na današnjih volitvah v zvezni deželi Spodnja Saška ohranili položaj najmočnejše stranke, kažejo rezultati vzporednih volitev televizij ARD in ZDF. Koalicijski CDU so dosegli slabši izid, vzpon pa je zabeležila skrajna desnica, dodaja nemška tiskovna agencija dpa.