Finance o javnem zdravstvenem sistemu (10. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Andreja Rednak v komentarju Miti in dejstva o zdravstvu piše, da naj bi bil javni zdravstveni sistem pred zlomom, ker naj bi imeli zdravniki in zobozdravniki prenizke plače. Letos povprečna zdravniška plača znaša 4019 evrov bruto, kar je dvakratnik povprečne plače v državi, medtem ko Fides želi in pričakuje vsaj trikratnik poprečne plače.