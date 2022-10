Pahor na vseslovenskem srečanju kmetov: Kmetice in kmetje eden glavnih stebrov slovenstva

Šentjur, 9. oktobra - Na Ponikvi pri Šentjurju je danes potekalo 19. vseslovensko srečanje kmetov. "Ljudje vas cenimo, vam zaupamo in se na vas v celoti zanesemo. To vam nalaga veliko odgovornost v družbi, ki jo sijajno izpolnjujete. Kmetice in kmetje ste bili, ste in boste tudi v prihodnje eden glavnih stebrov slovenstva," je izpostavil predsednik Borut Pahor.