Začenja se 25. mednarodna multikonferenca informacijske družbe, računalništva in informatike

Ljubljana, 10. oktobra - Od danes do petka bo potekala 25. mednarodna multikonferenca informacijske družbe, računalništva in informatike - IS 2022, ki jo tradicionalno organizira Institut Jožef Stefan (IJS). Cikel dogodkov bo izveden hibridno, vstop na vse dogodke pa bo prost oziroma ob predhodni prijavi, so sporočili organizatorji.