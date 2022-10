Krejčikova v Ostravi prekinila stoodstotni niz Swiatkove

Ostrava, 9. oktobra - Čehinja Barbora Krejčikova je prekinila niz zmag prve igralke sveta, Poljakinje Ige Swiatek, v finalih turnirjev WTA v 2022. Po sedmih zaporednih nastopih in prav toliko naslovih je 21-letna Poljakinja pokleknila v finalu Ostrave. Domačinka je po maratonskem dvoboju oz. treh urah in 17 minutah zmagala s 5:7, 7:6 in 6:3.