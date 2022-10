Ljubljanski policisti preiskujejo sumljivo smrt 86-letne ženske

Ljubljana, 9. oktobra - Policisti so bili v soboto okoli 23. ure obveščeni, da so v enem od stanovanj na območju Šentvida v Ljubljani našli mrtvo 86-letno žensko. Glede na prve podatke je smrt posledica kaznivega dejanja. Policisti v povezavi s tem iščejo starejšega moškega, partnerja pokojne, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.