Verstappen po kazni Leclercu vendarle prvak že po dirki v Suzuki

Suzuka, 9. oktobra - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v japonski Suzuki. Zaradi prekinitve in dežja so dirko začeli z več kot dveurno zamudo in dirkači so prevozili le 28 krogov. Verstappen pa je, zaradi naknadne kazni drugemu Charlesu Leclercu (Ferrari), že danes postal tudi svetovni prvak za sezono 2022.