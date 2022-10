Kopitar: Dokazali smo, da zmoremo, zdaj moramo to še nadgraditi

Los Angeles, 9. oktobra - Sezona hokejske lige NHL se je že začela, ekipi San Joseja in Nashvilla sta v petek in soboto v okviru svetovne serije gostovali v Pragi in odigrali dve tekmi. Za vse druge bo šlo zares v začetku naslednjega tedna, v noči na 12. oktober po slovenskem času bo prvič v novi sezoni na delu tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar s svojimi kralji.