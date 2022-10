Vreme: Oblačno

Ljubljana, 9. oktobra - Danes bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo dopoldne oblačno in ponekod megleno, popoldne pa se bo oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Oslabljena hladna fronta se pomika prek srednje Evrope proti vzhodu. Za njo se znova krepi območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Več sonca bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V ponedeljek bo vremenska obremenitev majhna.