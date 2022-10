Salonit in Merkur še drugič poražena

Ljubljana, 8. oktobra - V drugem krogu Sportklub 1. DOL za moške so za presenečenje poskrbeli igralci Črnuč, ki so po ogorčenem boju premagali Merkur Maribor. Drugi poraz sta zabeležila tudi Fužinar Sij Metal in Salonit Anhovo, Korošci so morali na domačem igrišču priznati premoč Panviti Pomgrad, Primorci pa ACH Volleyju, ekipama, ki sta zabeležili drugo zmago.