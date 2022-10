Predsednik republike sprejel diamantne maturantke in maturante

Brdo pri Kranju, 8. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor in minister za izobraževanje Igor Papič sta popoldne tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi 2022 dosegli vse možne točke. Ob tem jih je Pahor pozval, naj po svoji najboljši vesti storijo vse, da ne bodo samo najboljši učenci, ampak tudi najboljši ljudje.