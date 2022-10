Jeseničani nadaljujejo zmagovalni niz

Linz, 8. oktobra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic nadaljujejo niz zmag v alpski ligi. Danes so v gosteh premagali avstrijsko ekipo Steel Wings Linz s 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) in vpisali še šesto zaporedno zmago v tem regionalnem tekmovanju in skupno sedmo. Na osmih tekmah je četa trenerja Gabra Glaviča izgubila samo enkrat.