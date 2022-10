Iga Swiatek v Ostravi osmič letos v finalu WTA

Ostrava, 8. oktobra - Domačinka Barbora Krejčikova in prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, se bosta srečali v finalu teniškega turnirja WTA 500 v Ostravi. Čehinja je v polfinalu po preobratu premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 3:6, 7:6 in 6:4, Poljakinja pa je bila prav tako v treh nizih boljša od Rusinje Jekaterine Aleksandrove s 7:6, 2:6 in 6:4.