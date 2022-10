City še naprej melje tekmece

London, 8. oktobra - Nogometaši Manchester Cityja še naprej nadaljujejo odlične nastope v angleški ligi. V desetem krogu so zabeležili osmo zmago, s 4:0 so bili boljši od Southamptona, in so še naprej neporaženi, vsaj začasno pa tudi na prvem mestu prvenstvene razpredelnice, prehiteli so namreč Arsenal, ki bo svojo tekmo proti Liverpoolu odigral v nedeljo.