Vreme: Pooblačilo se bo

V nedeljo bo na Primorskem delno jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo večinoma oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v osrednjih in severnih krajih rahlo deževalo, popoldne se bo oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo dokaj sončno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V torek bo dopoldne precej sončno z meglo po nižinah, popoldne se bo do severa pooblačilo, ponekod bo rahlo deževalo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in srednjo Evropo je oslabelo. Vremenska fronta je nad srednjo Evropo in bo soboto zvečer dosegla Alpe. K nam s šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah doteka topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih južno od nas delno jasno, drugod bo večinoma oblačno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.