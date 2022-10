Ljubljana, 8. oktobra - Svojci pogrešajo 47-letno Nejo Stante iz Ljubljane. Visoka je okoli 160 centimetrov, je močnejše postave in ima dolge oranžne lase. Nosi

očala s črno sivim okvirjem, oblečena naj bi bila v temne dolge hlače in vijolično jopico. Pri sebi naj bi imela črno ramensko torbico, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.