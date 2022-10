Borussia iz Dortmunda po preobratu do točke proti Bayernu

Dortmund, 8. oktobra - Nogometaši Borussie iz Dortmunda in Bayerna iz Münchna so se na osrednji tekmi 9. kroga nemškega prvenstva na stadionu Westfalen razšli z neodločenim izidom 2:2. Bayern in Borussia si po remiju še naprej delita tretje mesto na lestvici, točko več imata Union Berlin in Freiburg, ki bosta na veliko sceno stopila v nedeljo.