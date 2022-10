Kajzerjeva po hudem boju izgubila v 2. krogu

Taškent, 8. oktobra - Judoistka Kaja Kajzer je na svetovnem prvenstvu v Taškentu izpadla v 2. krogu kategorije do 57 kg. Po seriji poškodb jo je po podaljšku in trdem boju ugnala lanska vseameriška prvakinja Arnaes Odelin Garcia s Kube. V prvem krogu je v kategoriji do 73 kg izpadel Martin Hojak.