Svetovalec Zelenskega o poškodbi mostu na Krim: To je šele začetek

Kijev, 8. oktobra - Po eksploziji na mostu, ki povezuje rusko celino z okupiranim ukrajinskim polotokom Krim, zaradi česar se je del cestnega dela mostu porušil in padel v morje, na železniškem pa gori vlak z gorivom, so v Kijevu očitno zadovoljni. Svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega je napovedal, da je "to šele začetek".