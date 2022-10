Most na Krim delno porušen

Kijev/Moskva, 8. oktobra - Most, ki povezuje rusko celino z nezakonito priključenim ukrajinskim polotokom Krim, je delno porušen, kažejo posnetki, ki so zaokrožili po spletu. Del cestišča je padel v morje, zraven na železniškem mostu pa gori več vagonov goriva. Šlo naj bi za napad s tovornjakom bombo, so sporočili iz Moskve.