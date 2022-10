Teden na newyorških borzah po dolgem času pozitiven

New York, 8. oktobra - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek po dolgem času sklenili trgovalni teden z rastjo, potem ko pesimizem konec tedna le ni bil tako močan, da bi izbrisal posledice optimizma v začetku tedna. Tako pozitivno kot negativno razpoloženje vlagateljev ta teden so narekovala pričakovanja glede novega zviševanja obrestnih mer.