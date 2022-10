Na štartu evrolige poraženi vsi slovenski košarkarji

Ljubljana, 7. oktobra - V uvodnem krogu košarkarske evrolige so izgubili vsi klubi slovenskih igralcev. V četrtek sta pokleknila Bayern München Žana Marka Šiška in Valencia Klemna Prepeliča, danes pa še Barcelona, v kateri si kruh služi Mike Tobey, in Partizan, kjer Gregor Glas sploh ni bil v postavi.