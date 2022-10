Newyorške borze končale v rdečem

New York, 7. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v petek končale sejo z velikimi izgubami, potem ko je solidno poročilo o zaposlovanju v ZDA povečalo pričakovanja za nadaljnje dvige obrestnih mer centralne banke Federal Reserve (Fed), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.