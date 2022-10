Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o ponovnem zastoju proizvodnih procesov v lakirnici Magna v Hočah in o srečanju kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter ministrov iz Bolgarije, Romunije in Slovenije. Poročale so tudi o mednarodnem sejmu narave, lovstva, ribolova in turizma na Hrvaškem in snemanju filma Odrešitev.