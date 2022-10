V Beltincih se bodo srečali verniki iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske

Beltinci, 8. oktobra - V Beltincih bo danes osrednji del srečanja katoličanov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, ki poteka pod geslom Skupaj na poti vere in miru. Slovesna maša, ki jo bo vodil soboški škof Peter Štumpf, sodelovala pa bosta tudi varaždinski škof Bože Radoš in györski škof Andras Veres, se bo začela ob 10. uri.