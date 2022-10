Aluminij z zmago začasno na vrh 2. SNL

Ljubljana, 7. oktobra - Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi 11. kroga 2. slovenske nogometne lige doma premagali Jadran Dekane s 4:1. S tem so Kidričani začasno skočili na vrh prvenstvene lestvice in imajo tri točke več od Krke, ki bo tekmo tega krogu igrala v nedeljo. Na preostalih dveh današnjih dvobojih sta zmagala Kety EmmI&Impol Bistrica in Triglav Kranj.