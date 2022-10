Voditelji EU za evropsko rešitev pri omejevanju cen plina

Praga, 7. oktobra - Voditelji članic EU so se danes strinjali, da je pri nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, vključno z omejevanjem cen plina, potreben evropski pristop, sta po zasedanju v Pragi poudarila češki premier Petr Fiala in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Komisija bo konkretne predloge predstavila do rednega vrha čez dva tedna.