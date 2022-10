Putinu ob 70. rojstnem dnevu čestitke doma, nekaj tudi iz tujine

Moskva, 7. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dopolnil 70 let in ob tem prejel čestitke iz domovine in tudi tujine - a slednjih spričo ruske vojne v Ukrajini, ki ga je mednarodno v veliki meri osamila, ni bilo veliko. Ruski patriarh Kiril je ocenil, da je Putina na oblast postavil Bog, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa mu je poklonil traktor.