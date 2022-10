V Klubu CD plesno-glasbeni večer z Urško Centa in Juretom Puklom

Ljubljana, 8. oktobra - V Klubu Cankarjevega doma (CD) se drevi obeta glasbeno-plesni večer flamenka z naslovom Na pragu nevidnega, na katerem bosta nastopila Jure Pukl in Urška Centa. Ustvarjalca začenjata svojo odrsko sinergijo z odrskim projektom, ki prepleta elektronsko in akustično glasbo s plesom in njegovim zvokom, so zapisali v Cankarjevem domu.