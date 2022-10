Vreme: jasno

Ljubljana, 7. oktobra - Ponoči bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo še delno jasno. Zjutraj bo po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo dopoldne v severnih in severovzhodnih krajih, popoldne pa na zahodu. Dopoldne bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo pooblačilo, ponekod v notranjosti bo predvsem zjutraj in deloma dopoldne občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo počasi jasnilo, nekoliko hladneje bo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri. V ponedeljek bo dokaj sončno z jutranjo in dopoldansko meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in srednjo Evropo počasi slabi. Zahodno Evropo je dosegla vremenska fronta. K nam s šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah doteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v soboto bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno.