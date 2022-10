Sindikati javnega sektorja in vlada še naprej vsaksebi glede odprave plačnega stropa

Ljubljana, 7. oktobra - Predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade so danes usklajevali spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Strinjajo se v večini predlaganih sprememb, na nasprotnih bregovih so ostali le glede odprave plačnega stropa. V DZ bo tako poslan neusklajen predlog zakona, ki sicer sledi minuli teden parafiranemu plačnemu dogovoru.