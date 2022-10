Slovenska jadrnica med favoriti za zmago na 54. Barkovljanki

Trst, 8. oktobra - V nedeljo bo v Tržaškem zalivu najbolj množično jadralno tekmovanje s skupinskim startom na svetu, 54. Barcolana. Izmed okoli 2000 jadrnic je pričakovati, da se bodo za zmago na priljubljeni Barkovljanki pomerili branilka naslova, tržaška Arca SGR, in zmagovalka leta 2019, slovenska Way of Life. V ospredju bi lahko bila tudi ameriška Deep Blue.