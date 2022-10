Ljubljanska borza: SBI TOP po treh dneh rasti malenkost navzdol

Ljubljana, 7. oktobra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je imelo po treh dneh rasti zadnji trgovalni dan v tednu spet negativen predznak. Indeks SBI TOP je izgubil 0,30 odstotka in se oblikoval pri 982,80 točke. Vlagatelji so opravili za 1,33 milijona evrov prometa, nekaj manj kot polovico so prispevale delnice Krke.