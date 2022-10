Ob sprejemu bolnika v bolnišnico po novem obvezna prepoznava z osebnim dokumentom

Ljubljana/Celje, 7. oktobra - Na ministrstvu za zdravje so po zamenjavi identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici pripravili smernice za prepoznavo bolnikov. Te predvidevajo identifikacijo bolnika z osebnim dokumentom ob njegovem sprejemu in premestitvi, pa tudi nošnjo identifikacijskih zapestnic ves čas obravnave in v primeru kasnejšega zdravljenja v bolnišnici.