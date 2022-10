Predstavniki Kopra in Celovca sklenili partnerstvo med mestoma

Koper, 7. oktobra - Koprski župan Aleš Bržan in župan avstrijskega Celovca Christian Scheider sta podpisala pogodbo o mestnem partnerstvu. Z njo sta se zavezala k prihodnjemu sodelovanju na področju varstva podnebja in okolja, e-mobilnosti, organizacije sejmov, izobraževanja, kulture, znanosti in uresničevanja projektov, so sporočili s koprske občine.