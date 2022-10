V Ivančni Gorici tudi uradno odprli zahodno obvoznico

Ivančna Gorica, 7. oktobra - V Ivančni Gorici so s slovesno povorko in nagovori uradno odprli zahodno obvoznico in krožišče Marof. Z njima ter nadvozom čez železniško progo pri Malem Hudem, ki ga še gradijo, bodo središče Ivančne Gorice razbremenili prometa iz zahodnega dela občine. Po besedah župana Dušana Strnada slednje dokazuje, da v občini znajo stopiti skupaj.