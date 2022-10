Zelenski voditelje EU pozval k povečanju dobav orožja in streliva Ukrajini

Praga, 7. oktobra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes voditelje EU na neformalnem vrhu v Pragi v video nagovoru pozval k povečanju dobav orožja in streliva Ukrajini. Voditelji so po navedbah virov iz EU danes ponovili, da podpirajo Ukrajino in izrazili voljo za nadaljevanje vojaške in finančne pomoči državi.