Novomeški svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna, višje cene komunalnih storitev bo subvencionirala občina

Novo mesto, 7. oktobra - Novomeški svetniki so četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki določa subvencioniranje komunalnih storitev, prilagoditev naložbene dinamike in nove postavke evropskega subvencioniranja. Potrdili so tudi nove cene določenih komunalnih storitev, ki pa jih gospodinjstva do konca leta ne bodo občutila.