Podjetniški sklad z novimi krizno likvidnostnimi krediti

Ljubljana, 7. oktobra - Slovenski podjetniški sklad in gospodarsko ministrstvo sta pripravila nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 milijonov evrov. Mala podjetja bodo lahko pridobila financiranje od 20.000 do 100.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 15. november do 14. ure, so sporočili z ministrstva.